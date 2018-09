Spiritualized till Sverige i vår

De brittiska rymdrockarna i Spiritualized kommer till Stockholm för att hålla en konsert på Vasateatern för den 17 mars nästa år. I bagaget har de det färska albumet "And nothing hurt" som släpptes förra veckan.

Spiritualized bildades av Jason Pierce, bandets enda permanenta medlem, 1990 och har sedan dess givit ut totalt åtta studioalbum - däribland den hyllade debuten "Lazer guided melodies" från 1992 och "Ladies and gentlemen we are floating in space" från 1998, en skiva som ofta placerar sig på topplistor över 90-talets bästa album.

Biljetterna till konserten släpps den 14 mars.