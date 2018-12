Spacey svarar på anklagelser - som Underwood

Kevin Spacey har anklagats av ett nyhetsankare på en lokal tv-kanal i Boston för att ha förgripit sig på hennes då 18-årige son 2016, skriver Boston Globe. Spacey påstås ha bjudit 18-åringen på drinkar på en bar och sedan tafsat på hans kön. Enligt åklagaren kommer skådespelaren att höras i början av januari och då få möjlighet att ta ställning till om han anser sig vara skyldig eller oskyldig.

Över 30 män har riktat anklagelser mot skådespelaren sedan oktober förra året. Sedan dess har bland annat hans rollfigur klippts bort från filmen "All the money in the world" och han har fått sparken från sin huvudroll som Frank Underwood i tv-serien "House of cards".

Talar till kameran

I ett ovanligt grepp har Spacey nu lagt upp en tre minuter lång video på sin Youtubekanal, där han talar direkt till kameran i ett teatraliskt försvarstal.

– Givetvis trodde vissa på allt och har väntat med spänning på att höra mig erkänna. De är fast beslutna att få mig att säga att allt är sant och att jag fick vad jag förtjänade. Vore inte det enkelt? Om det bara vore så enkelt. Bara du och jag vet att det aldrig är så enkelt, inte i politiken och inte i verkliga livet, säger Spacey i videon.

Kvinna i huvudrollen

Videon, som heter "Let me be Frank", visar Spacey i ett kök, iklädd ett förkläde med tomtemönster. Han hävdar att tittarna faktiskt aldrig fick se rollfiguren Frank Underwood dö i serien, som produceras av Netflix och vars sista säsong i stället fokuserade på den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, Robin Wright.

I början av juli skrev The Guardian att Scotland Yard driver sex utredningar om sexövergrepp mot män, som Spacey anklagas för i Storbritannien. Netflix har inte velat kommentera videon.