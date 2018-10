Snapchat satsar på tv-serier i mobilen

Sociala medier-jätten Snapchat lanserar flera tv-serier anpassade för det mobila formatet. Bland annat av en av manusförfattarna till "Riverdale", vars nya serie "Class of lies" handlar om två collegetjejer som i sin true crime-podcast försöker lösa mysteriet med deras bästa väns försvinnande.

Totalt kommer Snapchat att släppa tolv mobilserier, varav två produceras av skaparna bakom tv-succér som "Keeping up with the Kardashians". Varje avsnitt kommer att vara endast fem minuter långt, skriver The Wrap som har pratat med Snapchatchefen Sean Mills.

En av realityserierna kommer att följa rapparen Danielle â??Bhad Bhabie" Bregoli, som blev känd som trulig tonåring när hon läxades upp av Dr Phil. Hon har blivit ett viralt fenomen efter sin medverkan och är en av Snapchats mest populära användare att följa.

Serien "Bringing up Bhabie" har premiär senare i år.