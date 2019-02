Skarsgård försvarar svenska färgerna i Berlin

Berlinalen är i år en festival i princip utan stora Hollywoodfilmer. Man satsar mestadels på mer okända namn, både när det gäller regissörer och skådespelare. Undantaget är den redan Sverigeaktuella "Vice" med Christian Bale.

Sverige har ingen film uttagen till den officiella tävlingen i år. Där återfinns däremot den norska "Ut och stjäla hästar", regisserad av Hans Petter Moland och med Stellan Skarsgård i huvudrollen. De två har tävlat i Berlin med gemensamma projekt flera gånger, senast 2014 med "En iskall jävel".

Esmaili årets stjärnskott

Lasse Hallström kommer, tillsammans med hustrun Lena Olin, för att introducera en specialvisning av "Mitt liv som hund" och Ardalan Esmaili är årets svenska "shooting star" (förra året var det Alba August). Tillsammans med nio andra talangfulla europeiska skådespelare lyfts Esmaili fram under festivalen.

I Berlinfestivalens satsning på tv-serier introduceras den svenska Netflixserien "Störst av allt", som bygger på Malin Persson Giolitos kritikerrosade bok."Sune vs Sune" tävlar i barnfilmssektionen och Guldbaggebelönade "onstruktion Utøya" visas utom tävlan i dokumentärfilmssektionen.

I listan över tävlingsfilmer återfinns nya verk av Isabel Coixet, Fatih Akin, Francois Ozon, Lone Scherfig, Agnieszka Holland, Zhang Yimou och Wagner Moura. I en av sidosektionerna återfinns Jonah Hills regidebut "Mid 90s".

Nytolkar Fritz Lang

Berlinalen har de senaste åren också börjat introducera nya tv-serier. I år återfinns i den sektionen, förutom "Störst av allt", tredje säsongen av den danska "Follow the money", thrillern "Hanna" (baserad på filmen om en ung flicka som är tränad lönnmördare) och "M - en stad söker en mördare", en österrikisk nytolkning av Fritz Langs klassiker "M" från 1931.

Märkbar är avsaknaden av filmer från de stora amerikanska distributionsbolagen. Trenden går mot att de väljer att visa sina filmer på festivalerna i Cannes och, i ännu större utsträckning, Venedig. Orsaken är att de vill presentera filmerna så sent som möjligt på säsongen för de ska kännas fräscha inför det som kallas "the awards season". Inte för inte har de flesta av de senaste årens Oscarsvinnare haft sina världspremiärer i just Venedig.

Filmfestivalen i Berlin startar den 7 februari och avslutas den 17 februari.