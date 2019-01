Skådespelaren Bob Einstein är död

Skådespelaren Bob Einstein, som bland annat medverkat i serierna "Simma lugn, Larry" och "Arrested development", har avlidit, skriver Deadline. Han spelade rollen som Marty Funkhouser, huvudpersonen Larry Davids vän sedan många år, i flera säsonger av "Simma lugnt, Larry". I "Arrested development" spelar han Larry Middleman, som spionerar på familjen å pappa Georges vägnar.

Bob Einstein började sin karriär som manusförfattare till flera amerikanska humorserier på 1960- och 70-talet, bland annat "The Sonny and Cher comedy hour" . Han vann två Emmys under sin karriär och spelade sin egenpåhittade rollfigur "Super Dave Osborne", en stuntman vars insatser oftast slutar illa, i flera komediserier.

Beskedet om Einsteins bortgång kom från hans lillebror, skådespelaren Albert Brooks, som skriver på Twitter:

"Vila i frid min käre bror Bob Einstein. En fantastisk bror, far och make. En enormt rolig man. Du kommer att vara saknad för alltid".

Bob Einstein avled i sviterna av cancer och blev 76 år gammal.