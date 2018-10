Självständiga The Plan tillbaka efter tolv år

Mikael Furugärde öppnar kartongen och får för första gången se albumet "Form worlds away" i fysiskt vinylformat.

– Jäklar vad fint!

Duons andra halva, Theodor Jensen, är om möjligt ännu mer exalterad.

– Visst är den fantastisk!? När vi kom hem med lådorna på kvällen så fick varje låda ett gosedjur att sova med så att de inte skulle känna sig ensamma, säger han och skrattar.

The Plan grundades av Border Daniel-medlemmen Theodor Jensen 2001 och ligger bakom indiehits som "Mon amour" och "Let's leave". Sedan starten har medlemmarna kommit och gått men Jensen har bestått.

Mikael Furugärde var med i begynnelsen, lämnade efter den andra plattan, och är nu tillbaka. Mellan det förra albumet "Walk for gold" och det nya har det gått tolv år.

"Förlora hoppet om kärlek"

Parallellt med att skriva musik har Theodor Jensen levt småbarnsförälderlivet och arbetat extra som instruktör i Jonas Lundqvists tennisklubb TK Örnen. Dessutom har han tagit en paus i sitt förhållande, sedan blivit tillsammans igen. Någonting som behandlas i låttexterna.

– När man skiljer sig eller gör slut, det är väl det värsta. Det blir symboliskt på något vis, som att förlora hoppet om kärlek. Det blir också en speciell sorts ensamhet som också är ganska bra, man får tid som man inte hade innan.

På "From worlds away" har de gjort allting själva. Inget skivbolag som lägger sig i, ingen producent som stör och ingen studio som drar en massa pengar. Största utmaningen var det tekniska - att lära sig musikredigeringsprogrammet Logic och ta sig igenom instruktionsvideor med hurtfriska amerikaner på Youtube.

– Man har ju ett slags flow eller riktning när man börjar med någonting, det är väldigt frustrerande när man hela tiden stöter på praktiska hinder, säger Mikael Furugärde.

Fri i fantasin

Till exempel stötte de på problem med att programmera in den perfekta Al Green-känslan i låten "So alone"

– Å andra sidan kan det vara hemskt jobbigt att arbeta med en levande trummis också, det får man inte glömma. Alla människor är komplicerade, mycket mer komplicerade faktiskt än ett sådant här musikprogram vågar jag påstå, säger Mikael Furugärde.

TT: Hur skiljer sig er egen syn på The Plan 2001 till 2018, i vad ni vill att bandet ska vara?

– I början var det väldigt viktigt att kunna spela live, att man band till sig folk. Nu kan man sitta med den här och göra vad som helst, säger Theodor Jensen och pekar mot sin dator.

– Det blir en annan känsla, men å andra sidan gör man saker här som är helt omöjliga att göra live. Man kan vara helt fri i sin fantasi.