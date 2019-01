Sexuell politik i Oscarsfavorit

Yorgos Lanthimos ville först och främst göra en film om tre kvinnor - för att se händelserna genom deras ögon.

– Det är sällsynt på film, att man skildrar kvinnor som människor på det här sättet. Sedan hade jag aldrig gjort en kostymfilm förut, och tyckte att det skulle vara spännande, säger Lanthimos till TT.

Obehagligt fascinerande

Han är mannen som fick sitt genombrott med den obehagligt fascinerande "Dogtooth" och som därefter har regisserat bland annat "The lobster" och "The killing of a sacred deer". Den nya filmen är alltså hans första kostymdrama. Baserade på (i alla fall delvis) sanna händelser är det berättelsen om hur den skröpliga engelska drottningen Anna i början av 1700-talet är beroende av sin väninna (och älskarinna) Lady Sarah. När den unga Abigail börjar jobba i hovet börjar hon snabbt försöka manövrera ut Sarah. Anna spelas av Olivia Colman, Sarah av Rachel Weisz och Abigail av Stone.

– Jag gör alltid rollbesättningen instinktivt, säger Lanthimos och fortsätter:

– Jag tänker på personer jag tycker om och vill arbeta med, och så parar jag dem med rollfigurerna. Ofta väljer jag skådespelare som är annorlunda än karaktärerna, det blir sedan en fusion som skapar en ny sorts personlighet. Det var likadant den här gången, alla kändes rätt. Vi fick till och med vänta lite med projektet för att alla tre skulle kunna vara med.

Lön för mödan

Hans tidigare filmer har varit independentfilmer - nu har han arbetat med ett stort amerikanskt bolag som har hårdlanserat "The favourite" inför den kommande Oscarsutdelningen (och som definitivt har fått lön för mödan med tio nomineringar).

– Men det här började inte som stor film som man hoppas ska vinna priser. Jag har haft absolut kreativ kontroll, från början till slutet. Det var vi som gick till studion, och till personer som jag kände och som jag visste skulle respektera min vision. Vi behövde en stor studio bakom oss, eftersom det skulle bli en mycket dyr film, kommenterar Yorgs Lanthimos.

Vid Oscarsutdelningen den 24 februari kommer "The favourite" att slåss om statyetterna med bland andra Alfonso Cuarons "Roma", som även den har fått tio nomineringar. Hur det går är givetvis omöjligt att förutspå - förutom att Olivia Colman lär vinna priset för bästa kvinnliga huvudroll.

– Så fort jag läst manuset till "The favourite" tänkte jag "den här måste jag göra", säger hon.

– Det var en glädje att spela drottning Anne. Hon har ett så oerhört lågt självförtroende, hon vet inte om det finns någon som älskar henne. Det handlar väldigt mycket om sexuell politik, och så har det ju alltid varit.

"The favourite" får premiär på svenska biografer den 25 januari.