Så ser Sveriges motstånd ut i Eurovision

John Lundvik krossade sina medtävlande med råge - nu väntar motståndet ute i Europa.

Lundvik kommer bland annat att tävla mot sig själv i Eurovision Song Contest - han är nämligen låtskrivare till Michael Rices "Bigger than us" som tävlar för Storbritanniens räkning. En lugn men kraftfull låt som för tankarna till Lundviks fjolårsbidrag "My turn".

Och utmanar från västra sidan av Skandinavien gör norska Keiino, en grupp bestående av Fred Buljo, Tom Hugo och Alexandra Rota. De blandar poppig schlager med jojk i bidraget "Spirit in the sky".

– Det är en låt som handlar om acceptans och den är inspirerad av historiska kamper för att få vara den du är. Vi tyckte att det var viktigt att få med samisk jojk i det, säger Tom Hugo till TT.

Snö och norrsken

Jojkar på scenen gör Fred Buljo, men Keiino och Jon Henrik Fjällgren representerar inte samma delar av Sápmi vilket gör att jojken skiljer sig åt från varandra, berättar Buljo.

– Det är 200 miljoner tv-tittare som får se samisk kultur på bästa sändningstid. Det betyder mycket och det visar att vi är här och att Norge är byggt på två folk som kan representera hela landet, säger Fred Buljo.

När de kommer till Eurovision Song Contest i Tel Aviv finns det helt andra tekniska möjligheter än i Melodi Grand Prix, Norges motsvarighet till Melodifestivalen. Därför kommer Keiino att göra om numret från grunden - och de siktar in sig på att flirta mer med ett skandinaviskt uttryck.

– Det vore kul att göra ett nummer med snö och norrsken. Vi har satt de bästa i Norge på att fixa det, säger Tom Hugo.

– Jon Henrik hade en ren, vi ska ha tre, skämtar Fred Buljo.

Det finns även fler svenskar i tävlingen. Estland har valt att skicka Victor Crone från Öståker i Stockholm och hans bidrag "Storm", en låt i mellantempo som byggs upp med en poppig refräng.

"Hatet ska segra"

Schweiz bidrag "She got me" av Luca Hänni blir en tuff konkurrent i tävlingen tror Keiinos Tom Hugo.

– Det är som en hybrid av "Despacito" och "Fuego", det kommer att funka väldigt bra i maj när folk är sugna på lite "dirty dancing", säger han och syftar på en textrad i låten.

Kärlek är många gånger ett genomgående tema i Eurovisionsammanhang, men Island går tvärt emot den trenden. De skickar gruppen Hatari, som sjunger bidraget "Hatrid mun sigra". Titeln betyder "hatet ska segra", med textrader som "Livet är meningslöst, tomheten kommer att ta oss alla, hatet skall segra", enligt SVT:s Gustavs expertblogg. Låten beskrivs ha ett Rammstein-influerat sound.

Island är det enda nordiska land som aldrig har vunnit Eurovision Song Contest - men "Hatrid mun sigra" har blivit omtalad i vinnarspekulationer.

En av Eurovision Song Contests stora förhandsfavoriter är ryske Sergej Lazarev, som toppade spelsajterna innan hans bidrag "Scream" offentliggjordes. Låten släpptes samma kväll som Sverige korade sin vinnare. Den svenska publiken känner igen Lazarev från Eurovision Song Contest i Globen 2016, då han kom trea med "You are the only one".