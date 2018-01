Rollfigurer möts i Shondaland

Två av produktionsbolaget Shondalands mest kända rollfigurer ska mötas i ett så kallat "crossover-avsnitt". Det gäller Annalise Keating från "How to get away with murder" och Olivia Pope från "Scandal". Det skriver CNN.

Rollfigurerna spelas av Viola Davis och Kerry Washington som båda har publicerat bilder på Instagram från varandras inspelningsplatser.

Det är regissören och manusförfattaren Shonda Rhimes som skapat Vita huset-dramat "Scandal" och även producerat flera avsnitt av "How to get away with murder". Båda serierna ligger på Rhimes produktionsbolag Shondaland.

Även hon gick ut med nyheten på Instagram där hon publicerade en bild på manuset.

Serierna kommer tillbaka den 18 januari. Det är inte bestämt när "crossover-avsnittet" kommer att sändas.