Rocksångaren Kyle Pavone är död

Kyle Pavone, sångare i det amerikanska metalcore-bandet We Came as Romans, är död, rapporterar flera medier. Han blev endast 28 år gammal.

"Alla är förkrossade över hans bortgång. Vi kommer att sakna hans leenden, hans uppriktighet, hans omtanke om andra och hans imponerande musikaliska talang", skriver bandet på Twitter.

Pavone blev medlem i We Came as Romans 2008. Michiganbandet har gett ut fem album och det senaste "Cold like war", kom i fjol. I september skulle de åka på turné tillsammans med bandet Bullet for My Valentine.

Dödsorsaken är ännu inte känd.