Robin Bengtsson: Tvekade inte en sekund

Robin Bengtsson slog igenom när han kom på tredje plats i talangprogrammet "Idol" 2008. 2017 vann han Melodifestivalen och fick representera Sverige i Eurovision Song Contest i Ukrainas huvudstad Kiev, där han kom på en femte plats med låten "I can't go on".

Trots artistkarriären säger han sig inte vara en särskilt dansant person.

– Jag liksom aldrig dansat, fast det är många som tror det om mig, säger Robin Bengtsson.

– När jag hade de här rullbanden i Melodifestivalen så var det ganska bra fusk. Det såg ut som att det hände skitmycket, men jag gick egentligen bara och sjöng samtidigt.

Motorcross-kropp

Men bristen på dansvana är inget som gör Robin Bengtsson nervös. Han är snarare peppad och avslöjar att de tävlande redan har börjat träna lite. Den störst utmaning tror han att de latinamerikanska danserna bjuder på.

– Jag har en klassiskt stel motorcrossåkar-kropp som inte har det graciösaste rörelsemönstret.

Som danspartner får Robin Bengtsson "Let's dance"-veteranen Sigrid Bernson som har varit med i programmet sedan 2011. I fjol tog hon en paus för att tävla i Melodifestivalen, där hon föll i duell mot Méndez i Andra chansen.

"Lite press"

Men nu gör hon comeback. Och det med två tidigare vinster i bagaget - med Anton Hysén 2012 och med Benjamin Ingrosso 2014.

– Det får man ju lite press av. Men samtidigt känns det ju lovande att hon verkar vara en bra lärare. Det är inte hennes fel om vi inte vinner, om man säger så, säger Robin Bengtsson.

Tidigare klara deltagare är debattören och tidigare handbollspelaren Linnéa Claeson, den före detta skidskytten Magdalena Forsberg, tv-programledaren Freddie "Fab Freddie" Svensson och skådespelaren Dan Ekborg.