Indierockbandet Razorlight gör comeback i höst, rapporterar Billboard.

Den 26 oktober släpps plattan "Olympus sleeping" som beskrivs av frontfiguren Jimmy Borrell som "ett kärleksbrev till rock'n'roll".

Men fansen behöver inte vänta till dess. Redan nu har bandet gett ut låtarna "Olympus sleeping", "Japanrock", "Sorry" och "Got to let the good times back into your life" - de första släppen av Razorlight på tio år.

I samma veva meddelar bandet att det kommer att turnera i Storbritannien under slutet av året.