"Pretty woman"-musikal till London

I fjol hade musikalen "Pretty woman" premiär på Broadway i New York - och nästa år det Londons tur.

Det bekräftar Bryan Adams, som har varit med och skrivit låtarna och musiken till musikalen, rapporterar BBC.

Musikalen är baserad på den romantiska komedin med samma titel från 1990 med Julia Roberts och Richard Gere i huvudrollerna. I musikalversionen spelas de av Samantha Barks och Andy Karl.

Bryan Adams slog igenom i början av 1980-talet med albumet "Cuts like a knife" och har skrivit låtar som "Heaven" och "(Everything I do) I do it for you". Just nu är han ute på turné i Storbritannien.