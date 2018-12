Pressfrihet i fokus vid nyårsfest i New York

Två händelser sticker ut från året som gått, enligt arrangörerna. Den ena är mordet på Jamal Khashoggi på ett saudiskt konsulat i Turkiet, den andra är masskjutningen på tidningen The Capital Gazette i Annapolis, USA, där fem personer dödades.

Joel Simon, generaldirektör för New York-baserade CPJ (Committee to protect journalists), är en av dem som bjudits in för att dra i gång den berömda nedräkningen på Times Square. På scenen ska det även finnas en rad journalister från amerikanska och internationella medier.

Tidigare år har bland annat FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-Moon, HD-domaren Sonia Sotomayor och artisten Lady Gaga tryckt på nedräkningsknappen.

Den mördade saudiske journalisten Jamal Khashoggi utsågs i början av december av tidskriften Time till årets person, tillsammans med andra journalister som "tagit stora risker på jakt efter stora sanningar".

USA:s president Donald Trump är en högljudd kritiker av delar av presskåren, och tar varje tillfälle i akt att kritisera de reportrar och medier som han ogillar.