Popsicle och Loney Dear till Way Out West

Innan Way Out West officiellt kickar i gång släpper Göteborgsfestivalen sina sista två bokningar - Popsicle och Loney Dear.

Popsicle spelar på festivalens Linnéscen i Slottsskogen på lördagskvällen medan Loney Dear uppträder på Stay Out West senare samma kväll. Loney Dear fyller John Maus plats i festivalschemat sedan amerikanen tvingats ställa in Way Out West-spelningen till följd av sin bror och bandkollegas bortgång.

Indiebandet Popsicle slog igenom 1992 med hyllade debutplattan "Lacquer". I slutet på 90-talet splittrades bandet. Tidigare i år släppte Popsicle tre av sina klassiska album på vinyl och meddelade att de återvänder till scenen med ett flertal konserter.

Multiinstrumentalisten Emil Svanängen, känd som Loney Dear, kännetecknas med indiepärlor som "Ignorant boy, beautiful girl" men även samarbeten med artister som Säkert! och Ebbot. I år nominerades Loney Dear till två Grammis.