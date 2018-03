Peter Jöback listar sina musikalfavoriter

Tidigare i veckan fyllde musikalkompositören Andrew Lloyd Webber 70 år - samtidigt är det 30 år sedan en av hans mest kända musikaler, "Phantom of the opera", sattes upp på Broadway i New York.

För att uppmärksamma det har Lloyd Webber fått ta över Spotify-spellistan "Best of Broadway" där han delar med sig av sina musikalfavoriter. Nästa vecka kommer sedan Peter Jöback, som spelar huvudrollen i jubileumsuppsättningen av "Phantom of the opera", att ta över spellistan och bjuda på sina favoriter.

"Det är enkelt - jag har valt det jag tycker om, och det som jag själv spelat in som jag är stolt över", säger Peter Jöback i en kommentar, där han också berättar att han är ett stort fan av Lloyd Webber.

"Han har gjort massor för musikteaterscenen speciellt med de föreställningar som kom på 70-, 80- och 90-talet då han på ett sätt moderniserade musikalscenen med sina fantastiska shower som 'Jesus Christ superstar', 'Evita', 'Sunset Boulevard' och så klart 'Phantom of the Opera'. Han gjorde musikalmusik till listmusik igen", säger Jöback.

Andrew Lloyd Webbers "Best of Broadway"-spellista finns ute nu och Peter Jöbacks spellista blir tillgänglig den 26 mars.