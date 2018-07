Paul Simon släpper nytt - under avskedsturnén

Musikikonen Paul Simon avrundar som bäst sin långa musikkarriär med turnén "Farewell Tour". Men helt klar med musiken är han inte.

Nu avslöjar ena halvan av Simon & Garfunkel att han under slutet av turnén släpper sitt 14:e studioalbum som soloartist, rapporterar Billboard. Albumet, som får titeln "In the blue light", består av tio spår och ges ut den 7 september.

Plattan är ett hopkok av låtar Paul Simon tidigare skrivit - och ratat.

"Det är en ovanligt att en artist får möjligheten att återvända till tidigare verk och göra om dem - att modifiera, till och med fullständigt ändra delar i originalet. Jag hoppas att lyssnarna upplever de här versionerna av de gamla låtarna som uppfriskande, som ett nytt skikt färg på väggarna till ett gammalt familjehem", säger Paul Simon i ett pressmeddelande.

Artisten avslutar karriären på hemmaplan med en avskedskonsert i Flushing Meadows Corona Park i Queens - ett stenkast från Paul Simons barndomshem i New York.