Paul Simon firade födelsedagen i humorshow

Paul Simon valde att fira sin 77:e födelsedag med att uppträda i "Saturday night live". Nyligen avslutade Simon sin långa karriär och gjorde sin sista turnéavslutning någonsin i sina hemtrakter i Queens, New York. Konserten har kallats hans sista, men Paul Simon själv öppnade under de sista minuterna för att han kan komma att göra enstaka framträdanden, vilket nu alltså skedde redan i SNL.

Det är inte första gången Paul Simon gästar programmet, som har som tradition att ha olika kändisar i rollen som programledare i varje nytt avsnitt. Simon var värd för programmets näst första avsnitt, som sändes 1975, och har sedan dess gästat som musiker åtta gånger och programledare tre.

I lördagens avsnitt sjöng han sololåten "Can't run but" samt Simon & Garfunkel-klassikern "Bridge over troubled water". Han överraskades bakom kulisserna med en jättestor tårta och av teamet som sjöng "Happy birthday", skriver Billboard.