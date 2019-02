Ozzy Osbourne till sjukhus

70-årige hårdrocksikonen Ozzy Osbourne har förts till sjukhus, meddelar hans fru Sharon Osbourne via Twitter.

"Ozzy fördes till sjukhus efter komplikationer från influensan. Hans läkare tycker att det här är det bästa sättet för en snabbare återhämtning", skriver Sharon Osbourne.

I slutet av januari meddelades att Osbournes Europaturné och Sverigespelning i februari ställs in på grund av sjukdom. Den inställda turnén är en del av världsstjärnans avskedsturné "No more tours 2", som inleddes förra året och som förväntas pågå fram till 2020.