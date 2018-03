Oscarstriumf för "The shape of water"

"The shape of water" var även filmen som hade flest nomineringar - 13 stycken - inför Oscarsgalan. Under kvällen belönades den med totalt fyra statyetter, bland annat fick Guillermo del Toro ta emot priset för bästa regi.

Ett stort ögonblick för en filmskapare vars Hollywoodfilmer - "Hellboy", "Pacific Rim", "Crimson Peak" med flera - varit anstrukna av genredrag som skräck, fantasy och explosionsartad science fiction av det slag som inte brukar falla Oscarsakademin i smaken.

– Jag vill säga till alla som drömmer om att använda liknelser, genre och fantasi för att berätta historier om världen vi lever i att göra det. Det här är en dörr. Sparka in den och kliv på, sade del Toro i sitt tacktal.

"Rennässans för svart film"

Frances McDormand tog tillfället i akt att kliva utanför ramarna i sitt tacktal när hon belönades med priset i kategorin bästa kvinnliga huvudroll för "Three billboards outside Ebbing, Missouri". McDormand bad alla kvinnliga nominerade i alla kategorier att resa sig upp.

– Vi har alla historier att berätta och projekt som behöver finansieras, sade hon och uppmanade storstjärnorna att kräva så kallade inclusion riders - en klausul för mångfald i ett filmteam - i sina kontrakt.

Komikern och regissören Jordan Peele skrev in sig i historieböckerna som den första afroamerikanske pristagaren i sin kategori när hans långfilmsdebut "Get out" belönades med priset för bästa originalmanus.

– Det är en renässans för svart film just nu, det är en väldigt speciell tid och jag känner mig stolt över att jag är en del av en ny rörelse, säger Peele.

Hollywoods mest respekterade man

Time's up-rörelsen, som arbetar mot sexuella trakasserier och stödjer utsatta kvinnor ekonomiskt, tog plats på galan under ett avsnitt som var vigt åt initiativet.

Skådespelarna Ashley Judd, Annabella Sciorra och Salma Hayek som alla har anklagat filmbolagsmogulen Harvey Weinstein för sexuella trakasserier, tog plats på scen för att presentera ett videomontage med namnkunniga filmskapare och skådespelare som manade till ökad mångfald inom branschen.

Kvällens värd Jimmy Kimmel passade även på att kommentera metoo-rörelsen och skandalerna kring mäktiga Hollywoodmän som Weinstein och skådespelaren Kevin Spacey när han skämtade om att självaste "Oscar" är den mest respekterade mannen i Hollywood.

– Händerna på rätt ställe, och ingen penis alls, sade Kimmel och pekade på statyn.

Ingen Oscar för Östlund

Ruben Östlund gick utan pris från Oscarsgalan sedan den chilenska filmen "En fantastisk kvinna" utsetts till bästa icke-engelskspråkiga film.

Regissören Sebastián Lelio säger att filmen, ett romantiskt drama om transpersoners utsatthet, förhoppningsvis banar väg för att ändra synen på transpersoner i det sydamerikanska landet:

– Det har varit en stor kamp i Chile för att staten ska erkänna transpersoners rättigheter. Jag tror att den medvetenhet som filmen har fört med sig kan hjälpa oss att skapa mer relevans i ett viktigt ämne: en transperson är ingen b-person, hen är en av oss.

Kostymören Mark Bridges blev dubbelt prisad under kvällen. Dels belönades han med en Oscar för kläderna i filmen "Phantom thread". Men i sitt öppningstal utlovade Jimmy Kimmel ytterligare ett pris - en vattenskoter av finare sort - för det kortaste tacktalet.

Bridges tal klockade in på 36 sekunder och den svartgröna vattenskotern är nu i hans ägo.