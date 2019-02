Oscar till Ludwig Göransson

"We will rock you", "We are the champions". Queens gamla rocklåtar var inte bara publikfriande, när Queen förstärkta med Adam Lambert satte i gång årets Oscarsgala kunde stjärnorna antagligen även känna igen sig när de klappade i takt och sjöng med i texterna.

Kanske var det musik från "Black Panther" som skulle ha inlett galan, det var den som prisades som årets bästa av Oscarsakademin. Svenske Ludwig Göransson fick därmed sin första Oscar.

Från scen på Dolby Theatre i Los Angeles tackade han filmens regissör Ryan Coogler, som han samarbetat med i många år. Även mamma, pappa och syster i Sverige fick hälsningar.

– Att arbeta med dig har varit en stor ära. För tolv år sedan satt vi i ett korridorrum och gjorde vår första låt, nu är vi här tolv år senare och firar ett av de viktigaste filmögonblicken någonsin, sade Göransson med adress Coogler.

– Jag vill också dela det med min mamma och pappa. Min fru Serena, jag älskar dig så mycket, sade han.

Skrällvinst för Colman

En av få stora skrällar under kvällen kom när priset bästa skådespelerska skulle delas ut. Storfavoriten Glenn Close fick se priset gå till Olivia Colman för "The favourite". Colman såg närmast ut att svimma på scen när hon skulle tacka för priset. Men hon tackade Close i sitt tal.

– Det var inte så här jag ville att det skulle bli, jag älskar dig så mycket, sade Colman i ett tal som var ett av de mest känslomässiga under kvällen.

Glenn Close har därmed fortsatt ingen Oscar, trots sju nomineringar.

Även Lady Gaga, som kom till galan med en av världens största diamanter runt halsen, vann. För bästa låt, "Shallow".

Lady Gagas klänning från Alexander McQueen överskuggades av diamanten, på 128,54 karat. Enligt flera nyhetsbyråer var det första gången någon bar diamanten sedan när Audrey Hepburn hade den vid en fotografering vid lanseringen av filmen "Frukost på Tiffany's" 1961.

Gala utan värd

Galan har i år inte någon värd. I stället fick trion Tina Fey, Amy Poehler och Maya Rudolph inleda presentationerna av de nominerade - antagligen inte en slump då komediennerna flera gånger hyllats för motsvarande insatser på Golden Globe-galan. De tre skämtade om Netflix, Bradley Cooper, och president Donald Trump.

Första Trump-skämtet kom bara någon minut in i galan.

– En snabb uppdatering för alla som är förvirrade: vi har ingen värd, det finns ingen kategori för mest populära film och Mexiko ska inte betala för muren, sade Maya Rudolph.

Galan fortsatte med några få pikar mot presidenten, bland annat från Javier Bardem, men i övrigt var det en relativt slätstruken gala. Förutom en värd hade producenterna bland annat skurit bort de ofta förekommande klippen från äldre filmer som hyllar Hollywood. Förutom presentationerna av vinnarna var det musiken som fick ta plats, när alla nominerade låtar spelades.

Inget pris för "Gräns"

Tidigt under galan hade Göran Lundström chans att vinna en Oscar för bästa makeup för svenska filmen "Gräns". Det blev dock inget blågult segerjubel då, priset gick till förhandsfavoriten "Vice".

Vann gjorde däremot Alfonso Cuarón. Regissören till förhandsfavoriten "Roma" fick tidigt under galan själv tre priser, för bästa regi, foto och bästa icke engelskspråkiga film. Priset för bästa film snuvades han dock på av gänget bakom "Green book":

De första skådespelarpriserna gick traditionsenligt till birollsinnehavarna. Där vann Regina King, som fick kvällens första Oscar för "If Beale Street could talk", och Mahershala Ali för "Green book". För Ali var det den andra Oscarsstatyetten på tre år, efter priset för "Moonlight" 2017.