Nya låtar från Abba dröjer längre än väntat

Nyheten om att alla fyra medlemmar i Abba hade återförenats slog ned som en bomb i fjol. Men det handlade inte om någon regelrätt comeback, utan om två nya låtar som spelats in i en studio på Skeppsholmen i Stockholm 2017.

De heter "Don't shut me down" och "I still have faith in you" och planen var från början att släppa dem under 2018. Men släppet har redan blivit uppskjutet en gång. Planen var att den ena låten skulle ha spelats i en speciell hyllningsshow i brittisk tv, men Benny Andersson meddelade att bandet inte var redo. Nu säger Abbas manager Görel Hanser till Daily Star att det dröjer till efter sommaren.

– Låtarna kommer definitivt inte att släppas innan sommaren, möjligen efter. Det kommer bara att bli två låtar, inget album, säger hon till tidningen.

Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad tänker dock inte ställa sig på scenen igen. Låtarna ska framföras av "Abba-avatarer" - medlemmarna i digital form. Därefter ska "abbatarerna" åka på världsturné.