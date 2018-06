Norrlänningarna lyssnar mest på Iron Maiden

I kväll intar legendariska hårdrocksbandet Iron Maiden Tele2 Arena i Stockholm. Nästa vecka spelar de dessutom på Sweden Rock utanför Sölvesborg.

Men det är längre norrut som bandet har sina största anhängare - i alla fall på Spotify. Luleå och Umeå toppar nämligen listan över var i Sverige Iron Maiden spelas som mest, enligt musiktjänsten. Sedan följer Karlstad, Växjö och Stockholm.

Över huvud taget verkar Sverige ha många hängivna Maiden-fans. Sverige placerar sig på tredje plats efter USA och Brasilien på listan över länderna som lyssnar mest på dem. På fjärde och femte plats kommer Mexiko och Storbritannien.

Svenskarnas favoritlåtar med bandet är i tur och ordning "Run to the hills", "The trooper", "Fear of the dark", "The number of the beast" och "Hallowed be thy name", enligt Spotify.