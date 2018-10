Nirvana-medlemmar återförenades

Krist Novoselic, Dave Grohl och Pat Smear - som alla ingick i bandet Nirvana - återförenades på scenen i helgen. Återföreningen skedde i slutet av Foo Fighters spelning på musikfestivalen Cal Jam i Kalifornien, skriver Consequence of Sound.

Joan Jett och Deer Tick-sångaren John McCauley fyllde in för Kurt Cobain, som dog 1994, och sjöng några låtar var.

Tillsammans bjöd de på en sex låtar lång show, där publiken fick återuppleva "Serve the servants", "Scentless apprentice", "In bloom", "Breed", "Smells like teen spirit" och "All apologies".