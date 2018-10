Niki and the Dove tillbaka på Dramaten

Efter tre helt slutsålda kvällar på Dramaten är Niki and the Dove tillbaka igen. Den 2 december ger duon återigen det hyllade konsert- och dansverket "Tigern och Svanen" tillsammans med Kungliga baletten - den här gången på stora scenen.

Föreställningen är skapad i samarbete med den Berlinbaserade koreografen och dansaren Johnny McMillan. Under hösten har Niki and the Dove också gjort nedslag med "Tigern och Svanen" i Malmö och den 2 november är det dags för Uppsala Konsert & Kongress att få ett besök. Föreställningen på Dramaten avslutar turnén.