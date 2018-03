Nicole Kidman i ny HBO-serie

Nicole Kidman producerar och spelar huvudrollen i kommande HBO-serien "The undoing". Manus till miniserien skrivs av David E Kelley, som bland annat skapat "Ally McBeal", "Chicago Hope" och nu senast HBO-succén "Big little lies".

"The undoing" beskrivs som en psykologisk thriller och baseras på Jean Hanff Korelitz bok "You should have known". Kidman spelar en framgångsrik kvinna som plötsligt drabbas av en katastrof och måste skapa ett nytt liv för sig och sitt barn.

"Vi är förtjusta över att fortsätta vårt kreativa samarbete med både Nicole och David och kan inte bärga oss för att sjösätta detta", säger företrädare för HBO i ett uttalande som refereras av Hollywood Reporter.