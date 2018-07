Nelson Mandelas konst visas offentligt

För hundra år sedan föddes Nelson Mandela. Ett jubileum som bland annat firas i år med tal, böcker och utställningar om frihetskämpen.

I samband med födelsedagen passar även Mandelas familj på att publicera tidigare osedda konstverk av ikonen, rapporterar Artnet.

Efter att Nelson Mandela lade politiken på hyllan 1999 hängav han sig nämligen till konst - och enligt organisationen House of Mandela inspirerades sydafrikanen av John Lennons måleri. Musikerns estetik gav Nelson Mandela modet att ta sig an en ny uttrycksform så sent i livet.

Sammanlagt skapade Nelson Mandela runt 40 verk under sin livstid. Bland de verk som nu släpps finns Mandelas melankoliska serie "Homeland" skapad mellan 2002 och 2003.

"Homeland-kollektionen var inspirerad av hans kärlek till friden och stillheten i Qunu. Det var hans spirituella hem", berättar organisationen House of Mandela i ett uttalande.

Nelson Mandela avled 2013 vid 95 års ålder.