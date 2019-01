Nano öppnar Melodifestivalen

Nanos "Chasing rivers" blir det första bidraget som publiken i Scandinavium och tv-sofforna får njuta av i årets Melodifestival. Det står klart sedan tävlingsproducenterna Christer Björkman och Karin Gunnarsson presenterat årets startordning.

– Det är en energifylld och jättebra låt som kommer att få igång festen, säger Christer Björkman.

Allra sist ut är John Lundvik och hans "Too late for love", som stänger den sista deltävlingen i Lidköping. Även Anna Bergendahl, Margaret och Jon Henrik Fjällgren får avsluta sina deltävlingar.

Genom åren har en rad vinnarbidrag startat just sist i ordningen, bland andra Benjamin Ingrossos "Dance you off" förra året.

Enligt Christer Björkman är det låtarnas energiläge som avgör vilken plats de får. Första och sista låten får ofta vara fartfyllda bidrag för att fånga tittarnas intresse.

– Men om en ballad är tillräckligt bra går den igenom hos publiken ändå och det har vi massor av exempel på. Popmusiken kan inte väcka inte känslor på samma sätt som en ballad, säger han.

Finalen äger rum på Friends Arena i Solna den 9 mars.