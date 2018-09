Musikfestival läggs ned - för tredje gången

Dansmusikfestivalen Into the Valley läggs ned ännu en gång, skriver Kulturnyheterna.

Festivalen har tidigare ägt rum två gånger på utomhusarenan Dalhalla utanför Rättvik, innan den 2017 skulle flyttas till Nynäshamn under namnet Into the Factory. Men evenemanget ställdes in efter att polisen inte gav tillstånd, då man inte ansåg att man kunde garantera besökarnas säkerhet. Festivalen skulle därefter arrangeras i Sydafrika, men fick även då ställas in, den gången dock av ekonomiska skäl.

Nu meddelar arrangörerna på Facebook att årets planerade festival i Fuengirola i Spanien inte heller blir av, då man har sålt för få biljetter.

"Vi är extremt besvikna. Vi känner att vi har gjort allt som står i vår makt för att försöka skapa en framtid åt varumärket", skriver man i inlägget.

Arrangörerna skriver även att den tredje gången man tvingats ställa in utgör "spiken i kistan" för varumärket Into the Valley och att alla som har köpt biljetter kommer att få pengarna tillbaka. Festivalen skulle ha ägt rum 28-30 september.