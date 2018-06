Mer om "The last of us" av Sony vid E3

Sonys presskonferens var nästan helt dedikerad till fyra kommande stortitlar. Presskonferensen inleddes med en tolv minuter lång trailer från "The last of us del 2". Trailern inleddes i en danssal, där huvudpersonen Ellie kysste en annan kvinna, för att sedan klippa till en brutal scen där hon ses sätta kniven i en fiende, innan en spelsekvens i en skog och en övergiven stad visades upp. "The last of us" anses som ett av de bästa spelen till förra konsolgenerationen, Playstation 3, och "Del II" är av många därför efterlängtad.

Svärdstrid och sädesfält

"Ghost of Tsushima" verkar åtminstone delvis utspela sig under en mongolisk invasion. I det historiska spelet visades en relativt öppen spelvärd upp. Gränssnittet - det vill säga de ikoner som brukar visa kartor, hälsa och liknande - var bitvis helt rent. I övrigt bjöds det på svärdstrider, smygande, ridande och vackra men murriga miljöer med vajande sädesfält och bedagade tempel.

Vad spelskaparen Hideo Kojimas nästa projekt "Death Stranding", med Mads Mikkelsen i en av rollarna, egentligen går ut på är fortfarande något oklart. Men huvudpersonen Sam Porter ser ut att vara något slags bud som bär, klättrar och simmar omkring bärandes på utrustning i olika miljöer, bitvis på flykt från osynliga fiender.

Nytt från grannlandet

Mer ur "Spider-Man" visades också upp, där superhjälten sågs bekämpa en rad olika fiender, och vi fick en glimt av bland andra motståndarna Electro och noshörningsliknande Rhino.

Även några andra spel fanns representerade på presskonferensen, bland annat "Control" från finländska Remedy, som är ett tredjepersonsactionspel som fokuserar på att kontrollera sin omgivning telepatiskt. "Control" kommer nästa år.