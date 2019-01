Symbolisk ändring väntar i Melodifestivalen

Den största nyheten för i år är att SVT gör om röstningssystemet. Möjligheten att rösta via sms tas bort samtidigt som apprösterna delas in i sju olika åldersgrupper, där varje grupp har lika många poäng var att dela ut. Telefonrösterna räknas in i en egen grupp.

– I de lägre åldrarna röstar man mycket mer intensivt än vad man gör i de högre åldersgrupperna. Det har startat en diskussion huruvida barn och ungdomar styr tävlingen och det ville vi göra någonting åt, säger Anette Helenius, projektledare för musiktävlingen.

Påverkar inte resultatet

Det här ska göra att känslan av att få sin röst hörd blir större, däremot tror Anette Helenius inte att det kommer att påverka vem som vinner, då man generellt har behövt stöd från alla åldersgrupper för att ta hem tävlingen.

– Jag tror att det är en väldigt viktig symbolisk ändring vi gör. Utifrån vad vi har sett tidigare när vi har simulerat det här på tidigare års resultat blir det ingen större förändring i resultatet, säger hon.

Detta innebär också att de internationella jurygrupperna skalas ner från elva till åtta för att spegla tittargrupperna. Dessutom kommer hjärtat som i tv-rutan tidigare visade vem som fick flest röster i stället att signalera vilken åldersgrupp som röstar mest intensivt.

Årets scen är baserad på två cirklar, den största sex diameter. Den här gången leds programmet av Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor, Marika Carlsson och Eric Saade - fyra programledare i stället för en.

– Vi har en grundregel, och det är att vi kan göra vad vi vill utom det vi gjorde förra året, säger tävlingsproducenten Christer Björkman.

"Kasta saker på tv:n"

På bidragsfronten gäller det däremot som vanligt att blanda olika genrer och uttryck, säger han. Christer Björkman sätter ihop tävlingen tillsammans med Karin Gunnarsson, som kommer att ta över efter honom helt om tre år.

– Jag har gjort den här tävlingen i 20 år och det räcker gott och väl. Det är jättebra för tävlingen att det kommer in en ny kraft som skapar förutsättningar för den framtida Melodifestivalen, säger han

TT: Kommer du att fortsätta att kolla på tävlingen?

– Absolut, jag ser verkligen fram emot att bli tittare igen, ha åsikter, tycka och kasta saker på tv:n och säga "Hur kunde de göra så här", säger han och skrattar.

Rättad: I en tidigare version angavs ett felaktigt antal internationella jurygrupper.