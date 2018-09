McCartney tar musikhjälp av Lennon

Paul McCartney testar än i dag sin nya musik genom att föreställa sig hur John Lennon skulle ha reagerat på materialet. Den framlidne Beatleskollegan var även närvarande under arbetet med McCartneys senaste studioalbum "Egypt station", som släpptes i början av september.

– Ibland tänker jag, okej, Beatlessittning, en skrivsittning med John och jag säger - vad tycker du om det här?", berättar Paul McCartney i en intervju med NME.

Han minns särskilt den gången han skulle spela upp Beatles-hiten "Hey jude" för Lennon för första gången. När McCartney påpekade att han tänkte ändra textraden "The movement you need is on your shoulder" svarade Lennon: Det kommer du inte göra, det vet du.

– Det är ögonblick av detta slag som jag refererar till, och tänker - Är det en av de där textraderna eller är det skräp, säger McCartney.