McCartney i "Carpool karaoke"

Paul McCartney är den senaste gästen i James Cordens "Carpool karaoke". I programmet, som sändes på torsdagskvällen tog ex-Beatlen den brittiske pratshow-värden på en rundtur i hemstaden Liverpool, och sjöng till låtar som "Baby you can drive my car", "Penny Lane" och "Blackbird".

Corden och McCartney besökte även McCartneys tonårshem samt sjöng en mycket känslosam version av "Let it be" och pratade om historien bakom låten.

"Carpool karaoke" är det mest populära segmentet i Cordens program "The late late show" på amerikanska CBS och på Viasat Series i Sverige, som har över 14 miljoner prenumeranter på Youtube. Ett av de mest populära avsnitten hittills - där brittiska stjärnan Adele sjunger i Cordens bil - har setts över 181 miljoner gånger.

I höst släpper Paul McCartney nya skivan "Egypt station", hans första album på fem år.