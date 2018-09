Marianne Faithfull släpper låt med Nick Cave

Den brittiska sångerskan Marianne Faithfull har gett ut en ny singel där Nick Cave gästar på sång, skriver Pitchfork.

Den heter "The gypsy faerie queen" och är ett första smakprov från hennes kommande skiva "Negative capability", som blir hennes 21:a studioalbum.

71-åriga Faithfull slog igenom på 1960-talet och bland hennes mest hyllade skivor finns "Broken English" från 1979. Under början av 2000-talet fick hon en renässans i karriären och hennes senaste album "Give my love to London" kom 2014.