"Mamma Mia"-stjärnornas kyss stal showen

I måndags samlades skådespelarna i "Mamma Mia! Here we go again" vid filmens galapremiär i London. Men efteråt är det en kyss på röda mattan snarare än på vita duken som är på allas läppar. Plötsligt kysste rutinerade filmstjärnorna Cher, 72, och Meryl Streep, 69, varandra inför kamerablixtarna.(TT)