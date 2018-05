Madonnas första producent död

Gitarristen och musikproducenten Reggie Lucas, som spelade gitarr med Miles Davis och producerade Madonnas debutalbum, har dött vid 65 års ålder, skriver Billboard. Hans dotter Lisa säger till AP att pappan led av hjärtproblem.

Han började som gitarrist i Miles Davis band under tidigt 1970-tal, samtidigt skrev han hits för artister som Roberta Flack och Donny Hathaway. Hans låt "The closer I get to you" har spelats in som duett av Beyonce och Luther Vandross.

Mest känd blev han som producent av Madonnas självbetitlade debutalbum från 1983. Den då 25-åriga artisten ska dock inte ha varit helt nöjd utan tyckte Lucas använde för många instrument och inte tog hänsyn till hennes åsikter. Trots att Madonna själv valt Reggie Lucas som producent fick hon en DJ att mixa om de flesta låtarna på skivan.