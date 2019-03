Ludwig Göransson tilldelas musikexportpriset

Ludwig Göransson har redan vunnit en Oscarsstatyett, tre amerikanska Grammy-priser och en svensk Grammis - i år.

Nu har han en till utmärkelse att sätta på sin meritlista efter ett framgångsrikt 2018 - regeringens musikexportpris. Han mottog priset av utrikeshandelsminister Ann Linde (S), dagen till ära klädd i guldglänsande kavaj.

– Redan tidigt i min karriär var folk positiva när de fick höra att man var från Sverige. Det var förknippat med en positiv känsla att vara från Sverige och hålla på med musik i USA, säger Ludwig Göransson.

Delas ut av regeringen

Musikexportpriset delas varje år ut till en artist som varit internationellt framgångsrik och medverkat till svenska musikaliska exportframgångar. Priset delas ut av regeringen.

Ludwig Göransson är kompositören och låtskrivaren från Linköping som har slagit igenom stort i USA. Han ligger bland annat bakom den hyllade rapparen Childish Gambinos stora hit "This is America" och filmmusiken till "Black Panther" och "Venom". Ludwig Göransson släpper även musik under soloprojektet Ludovin.

Efter studier på Kungliga musikhögskolan i Stockholm flyttade Göransson till Kalifornien för tolv år sedan, för att studera vid USC School of Cinematic Arts i Los Angeles. Där träffade han regissören Ryan Coogler och artisten Donald Glover, som han samarbetat med flitigt sedan dess.

– Vi gör samma sak som vi gjorde för tolv år sedan. Vi jobbar på och gör det bästa vi kan. Nu befinner vi oss i en annan situation där världen lyssnar på vår konst, säger Göransson.

Hederspris

Musikexportpriset delas i år ut i två kategorier till, hederspriset och hedersomnämnandet.

Årets hederspris gick till Thomas Johansson, grundare av bolaget Ema Telstar (i dag Live Nation Sweden).

Årets hedersomnämnande gick till Musikmakarna och dess rektor Ulla Sjöström. Musikmakarna är en yrkeshögskoleutbildning inom musikproduktion, grundad 1998 i Örnsköldsvik.