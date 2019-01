Lisa Miskovsky släpper nytt

Fem år efter det senaste albumet "Umeå" släpper den svenska popartisten Lisa Miskovsky ny musik. Den 25 januari kommer singeln "Love somebody", som också är ett av spåren på hennes nya ep som släpps senare under våren.

Lisa Miskovsky slog igenom med "Driving one of your cars" 2001 och är känd för hits som "Lady stardust" och "Why start a fire", som tävlade i Melodifestivalen 2012. Hon är även låtskrivare och har samarbetat med stora namn som Max Martin, Rami Yacoub och Joakim Berg.