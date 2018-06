Lekman och Metronomy till Popaganda

Jens Lekman och Metronomy är klara för årets upplaga av Popaganda i Stockholm, skriver festivalen i ett pressmeddelande. Svenske Lekman släppte senaste skivan "Life will see you now" i fjol medan brittiska Metronomy släppte "Summer 08" 2016. Andra nya namn är Mwuana, Pale Waves, Parcels och Lova.(TT)