"Leave no trace" prisades för sitt manus

Filmen "Leave no trace" vann filmpriset för bästa bearbetade manus på galan USC Scripter Awards natten till söndag, skriver Deadline.

Galan prisar varje år manusförfattare som skrivit efter förlaga. Manusförfattarna till "Leave no trace", Debra Granik och Anne Rosellini, hyllades under galan tillsammans med författaren Peter Rock som skrivit novellen "My abandonment" som filmmanuset är baserat på.

De åtta senaste åren har vinnaren av USC Scripter Awards filmpris även vunnit en Oscar. Men i år bryts trenden eftersom "Leave no trace" inte nominerats i den kategorin.

Tv-seriepriset gick till Russel T Davies och författaren John Preston för serien "A very English scandal".