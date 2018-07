Kultur- och nöjesmaterial från TT, vecko-pm vecka 28

Observera att detta är ett preliminärt pm. Texter kan tillkomma, flyttas eller tas bort.

Till red: Vi vill bara förvarna om att Ed Sheerans management i nuläget ställer oacceptabla krav för fotobevakning av Ullevikonserten.. Om vi inte kan lösa detta finns det risk för att vi måste ställa jobbet på tisdag.

Lördag 7/7

E-Type på nostalgifest

Musiksverige fortsätter att frossa i 90-talet. Nu är det dags igen för nostalgifest i bland annat Stockholm och Göteborg. Vi har intervjuat E-Type om den ambulerande festivalen "Vi som älskar 90-talet".

Artikelnamn:älskadenittiotal

Söndag 8/7

Ed Sheeran laddar för Sverigekonserterna

Den 10 juli kommer han till Sverige för tre jättekonserter - två på Ullevi i Göteborg och en på Friends arena i Stockholm. Vi skriver en förhandsartikel inför Ed Sheerans gästspel.

Artikelnamn: edsheeran

Svensktoppen

Veckans lista

Artikelnamn: svensktoppen

Måndag 9/7

Visfestivaler med oklar framtidsstatus

Det är sommar och högsäsong för de svenska visfestivalerna. Men hur klarar sig de anrika institutionerna och varför ser de ut som de gör i dag? Är Sabina Ddumba och Jonathan Johansson verkligen vissångare? Vi reder ut.

Artikelnamn: visfestivaler-kultur

Avantgardet debuterar på Allsången

"Allsång på Skansen" forsätter att rulla på. Den här veckan debuterar Avantgardet i tv-programmet. "Det känns fantastiskt, overkligt och är kanske lite oväntat för vissa", säger sångaren Rasmus Arvidsson.

Artikelnamn: allsångpåskansen

Bert Karlsson inviger museum om sig själv

Skivbolagsdirektören Bert Karlsson har bjudit in till en pressvisning av vad han kallar för ett landsbygdens Abba-museum - ett monument över musikepoken Mariann Records. Vi är på plats på Ursviks camping utanför Vänersborg med fotograf och skriver en kortare text.

Artikelnamn: bertmuseum

Klassiskt sjukhusspel får andlig uppföljare

Bota sjukdomar, rädda liv och få sjukhus att snurra runt ekonomiskt. Låter det som en lockande utmaning kan spelet "Two point hospital" vara något för dig.

Artikelnamn: twopointhospital

Biotoppen

Veckans lista

Artikelnamn: biotoppen

Tv-toppen

Veckans lista

Artikelnamn: tv-toppen

Tisdag 10/7

Ed Sheeran på Ullevi

Ed Sheeran toppar musiklistor världen över och säljer konsertbiljetter som smör. I kväll står den rödlätte britten på Ullevis scen inför tusentals lyckliga fans. Vi bevakar konserten på plats.

Artikelnamn: edsheeran

Ernst Kirchsteiger levererar mer än bara mys i sommar

Skrönor och folktro, konstruktion och kvarnhistoria. När Ernst Kirchsteiger tar sig an årets sommarprojekt framför tv-kamerorna handlar det om mer än bara inredning.Vi har intervjuat TV4-profilen.

Artikelnamn: ernstkirchsteiger

Allsång med Avantgardet

I kvällens "Allsång på Skansen" gör Avantgardet debut. Vi skriver kort om programmet.

Artikelnamn: allsångpåskansen

Husdjuren tar plats i litteraturen

Erik Fichtelius skriver om historiska katter, Håkan Nesser har låtit sin hund Norton skriva sina filosofiska memoarer och Paul Auster har levt sig in i en herrelös byrackas vedermödor. Varför är författare så upptagna vid våra husdjur?

Artikelnamn: djurböcker-kultur

Onsdag 11/7

"Mamma mia"-gänget i Sverige

Det är sommarens stora biohändelse - åtminstone för alla Abba-fans. Nu är gänget bakom "Mamma mia! Here we go again" i Sverige för att möta pressen. Vi träffar bland andra Amanda Seyfried, Pierce Brosnan och Björn och Benny för att prata om uppföljaren till "Mamma mia"-succén.

Artikelnamn: mammamia

Sommarporträttet: "Sjukt" år för Fricky

Ordet "sjukt" återkommer flera gånger i Erik Frimans vokabulär när han beskriver tiden som varit efter att han släppt den hyllade ep:n "Aqua aura". Vi träffar Fricky som inte bara har fått sitt stora genombrott som artist 2018 utan också ska få barn tillsammans med flickvännen, rapparen Cleo.

Artikelnamn: sommarfricky-kultur

Vampyrer på monstersemester

De tecknade vampyrerna från Transylvanien är tillbaka igen. Vi har intervjuat regissören Genndy Tartakovsky om "Hotel Transylvania: En monstersemester".

Artikelnamn: hoteltransylvania

Bergman for dummies: Bergman och demonerna

I sommar skulle regissören och filmdiktaren Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Jubileet firas på alla tänkbara sätt och firarna tar för givet att varenda svensk kan sin Bergman. För den som bara är ytligt bekant med mannen på femhundralappen ger vi här en grundkurs i Bergmankunskap. I dag: Bergman och demonerna.

Artikelnamn: bergmanfordummies-kultur

Filmrecensioner:

Skyscraper, Hotell Transylvanien 3: En monstersemester, Naken i Normandie, Bergman - ett år, ett liv.

Skivrecensioner:

Torsdag 12/7

Scenskräck drev Zacharias Zachrisson till solokarriär

Zacharias Zachrisson slutade som trummis i Tussilago på grund av scenskräck - och kastade sig i stället rakt in i en solokarriär. Nu släpper Lykke Lis bror sin första ep som Vacation Forever.

Artikelnamn: vacationforever

Kulturpolitikerna: Olof Lavesson (M) peppar med Icona Pop

De är våra folkvalda representanter på kulturområdet - men ytterst få känner till vilka de är. I vår sommarserie låter vi partiernas kulturpolitiska talespersoner presentera sig inför valet, bland annat genom att låta dem redogöra för sin kulturella preferenser. I del två av serien är det Moderaternas Olof Lavesson som nördar ner sig i "Star wars" och peppar med Icona Pop. Grafisk illustration finns att hämta på app.tt.se. Storlek 4x100 mm.

Artikelnamn: kulturpolitiker-kultur

Silvana Imam packar alltid basketbollen till turnén

Silvana Imam åker aldrig på turné utan att packa basketbollen, och hon har ett särskilt förhållande till den norska naturen. Hennes turnésommar går genom just Norge, Finland och Sverige. Vi har intervjuat henne.

Artikelnamn: turnesilvanaimam

Fredag 13/7

Digital detox trend i bokbranschen

Äts all din lediga tid upp av planlöst surfande på mobilen? Då är semestern kanske den period när du kan genomgå en rejäl digital detoxkur. I höst kommer flera böcker som handlar om hur vi bäst kopplar bort den digitala stressen.

Artikelnamn: digitaldetox-kultur

Här är de bästa sträcktittarserierna i sommar

Även en varm och solig sommar kräver sina pauser i tv-soffan. Och när passar det bättre att sträckkolla serier än under sommaren, med oceaner av tid att lägga på allt och inget? Tre tv-experter guidar till de mest sträcktittarvänliga serierna just nu.

Artikelnamn: tvserietips

Bergman for Dummies: Bergman och fansen

I sommar skulle regissören och filmdiktaren Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Jubileet firas på alla tänkbara sätt och firarna tar för givet att varenda svensk kan sin Bergman. För den som bara är ytligt bekant med mannen på femhundralappen ger vi här en grundkurs i Bergmankunskap. I dag, den sista och avslutande delen: Bergman och fansen.

Artikelnamn: bergmanfordummies-kultur

Antihjältar: Tony Montana

De kan vara korkade, skurkaktiga, fåfänga eller så vardagliga att de smälter in i väggen, men också lätta att charmas av och identifiera sig med. I TT:s sommarserie skriver vi om antihjältar i litteraturen, på bioduken, i seriernas värld - och i verkligheten. Vår tredje del i serien fokuserar på Tony Montana i filmen "Scarface".

Artikelnamn: antihjältar-kultur

Topplistorna

Veckans lista

Artikelnamn: topplistorna

Lördag 14/7

Hundraåringen Bergman firas

Den 14 juli skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Vi fångar upp det som händer på den världsberömde regissörens födelsedag.

Artikelnamn: bergmanhundra

Dags för dansbandsfeber

Dansbandsveckan i Malung inleds den 15 juli. Vi skriver en förhandsartikel om den klassiska dansbandsfesten.

Artikelnamn: dansbandsveckan

Söndag 15/7

Darin tar med sig hunden på turné

När Darin spelar "Ta mig tillbaka" blir det allsång och känslofylld publik. Just därför blir den ett måste att spela runt om i Sverige, när han nu åker ut på sommarens turné. Vi har intervjuat honom.

Artikelnamn: turnedarin

Svensktoppen

Veckans lista

Artikelnamn: svensktoppen

