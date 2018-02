Kritiserad Bollywoodfilm stoppas i Malaysia

Den omdebatterade filmen "Padmavati" stoppas från att visas i Malaysia. Enligt landets nationella kommitté för censur porträtterar Bollywoodfilmen islam på ett dåligt sätt - och får därför inte visas.

Det är inte första gången Malaysia förbjuder filmer som kan skapa religiös kontrovers. Tidigare har Hollywoodfilmerna "Noah" och "The passion of the Christ" nekats att visas i landet.

Även i Indien har "Padmavati" kritiserats och skapat våldsamma protester. Regissören Sanjay Leela Bhansali har attackerats, och filminspelningen vandaliserats till följd av Bollywoodfilmens tolkning av den hinduiska drottningen Rani Padmini som verkade på 1500-talet.