Konstfilmaren Jonas Mekas är död

Filmskaparen Jonas Mekas har avlidit, skriver The Guardian. Han blev känd när han umgicks i kretsen kring Andy Warhol på 1960-talet.

Jonas Mekas föddes i Litauen 1922 och bestämde sig tillsammans med sin bror Adolfas för att försöka fly nazisterna och utvandra till USA. På väg med tåg genom Tyskland fångades bröderna in och sattes i arbetsläger, men lyckades fly och gömma sig på en bondgård till krigsslutet.

Väl i New York köpte bröderna en kamera och började göra egna konstfilmer. Mekas umgicks med New Yorks konstelit och det ska ha varit han som introducerade Velvet Undergrounds frontman Lou Reed för Andy Warhol. Mekas blev även vän med Salvador Dali och gjorde filmen "Salvador Dali at work" om konstnären.

Hans film "The Brig", om ett militärt fångläger, vann pris på filmfestivalen i Venedig 1965. Mekas var också poet och har släppt 20 böcker. Han lärde även John F Kennedys och Jackie Kennedys barn om filmskapande. Jonas Mekas avled i sitt hem 96 år gammal.