Komikern Garry Shandling tillbaka på Twitter

Den amerikanska komikern, skådespelaren och manusförfattaren Garry Shandling gick bort i mars 2016. Men för den sakens skull är det inte slut på nytt material från komikern, rapporterar Variety.

På Garry Shandlings Twitterkonto kommer vänner till komikern att hedra hans minne genom att dela material från anteckningar och dagböcker som han lämnade efter sig.

Hittills har tre skämt delats, varav en av dem är länkade till regissören Judd Apatows dokumentär â??The zen diaries of Garry Shandling" som hade premiär den 26 mars.

Emmyprisade och Golden Globe-nominerade Shandling debuterade på 1970-talet genom att skriva avsnitt till tv-serierna "Sanford and son" och "Welcome back, Kotter". Mellan 1986 och 1990 gjorde han den egna serien "It's Garry Shandling's show", och har därefter gjort roller i filmer som "Iron man 2", "Good vibrations" och "Trust the man".

Garry Shandling blev 66 år.