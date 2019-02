Modeskaparen Karl Lagerfeld är död

Världen nåddes av beskedet om Lagerfelds död på tisdagen. Modeskaparen, som bodde i en lägenhet i Paris med sin katt Choupette, blev 85 år gammal.

Karl Lagerfeld föddes i en förort till Hamburg till en tysk mamma och en svensk pappa, men flyttade senare till Paris. Han vann en tävling med en egendesignad ullkappa och började därefter som assistent till modeskaparen Pierre Balmain, där han lärde sig grunderna i hantverket.

Känd av många

Lagerfeld jobbade sig upp bland modehusen och blev 1982 konstnärlig ledare för det franska modehuset Chanel, skriver tidningen. På Chanel låg han bakom ett tiotal kollektioner om året, och designade även för modehuset Fendi och för sitt eget märke.

Karl Lagerfeld var en av de mer kända modeskaparna i världen, och blev ikonisk för sitt utseende med svarta solglasögon och håret i hästsvans. Han var från början vän med den franska modeskaparen Yves Saint Laurent. Men så småningom blev de hårda konkurrenter, en konkurrens som varade i 44 år och till och med sträckte sig in i kärlekslivet.

Älskade svensk kultur

Den svenska klädjätten H&M har samarbetat med Karl Lagerfeld.

I en intervju med Elle 2016 sade han att han älskar svensk kultur.

– Only in my mind! Men jag måste säga att jag älskar svensk kultur. Den författare jag känner till bäst är Selma Lagerlöf. And I love, love, love Carl Larsson. Jag tilltalas av idén om drottning Kristinas hov, innan hon lämnade Sverige, när hon bjöd in den franske filosofen Descartes. Jag älskar till och med den kitschigaâ?filmen om henne med Greta Garbo i huvudrollen. Jag är också fascinerad av Axel von Fersen. Marie-Antoinettes förmodade älskare, som fick ett så snöpligt slut, sade han till tidningen.