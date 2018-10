Kanye Wests nya album flyttas fram

Det ser ut som om Kanye Wests fans får vänta lite till på stjärnans nya album "Yandhi".

Men informationen kommer inte från musikern själv utan från hans fru.

I går tweetade Kim Kardashian West, att nya releasedatumet för albumet är 23 november, nästan två månader senare än det utlovade datumet 29 september, uppger Variety.

Avslöjandet kommer dagen efter Wests medverkande i "Saturday night live" där han uppträdde i en "Make America great again-hatt", diskuterade sitt stöd för president Trump samt avslöjade att han själv tänker ställa upp i presidentvalet år 2020.

Trump twittrade senare sin uppskattning för Wests tilltag men också sitt förakt för programmet som han anser vara demokraternas forum.

Kanye West meddelade nyligen att han numera vill kallas Ye och inte Kanye West.

Wests senaste skiva, minialbumet "Ye", släpptes tidigare i år. Senaste fullängdaren, "The life of Pablo", kom 2016. Tidigare i september släppte han singeln "I love it" ihop med Lil Pump.