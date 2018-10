Kanye om Trump: Älskar den här killen

Rapstjärnan Kanye West och USA:s president Donald Trump har världens just nu mest uppmärksammade "bromance". Trump hade bjudit in West till Vita huset och det som utspelade sig under mötet har fått amerikanska medier att skriva spaltmeter om den udda duon.

Hiphopstjärnan hade bjudits in för att diskutera fängelsereformer, något hans fru Kim Kardashian West redan gjort vid två besök hos presidenten. Men mötet utvecklade sig till ett av de mest ovanliga i Vita husets historia, skriver Reuters. Kanye West fick samtalet att handla om allting från Trumps handelspolitik till att föreslå att ersätta presidentens flygplan, känt som Air Force One, med ett vätgasdrivet flygplan, något West visade en bild av i sin telefon.

President Trump har inte direkt gjort sig känd för att vara talträngd, men mötet med Kanye verkar ha lämnat honom mållös.

– Det här var verkligen något speciellt, sade han till den församlade pressen och Vita husets medarbetare som befann sig i Ovala rummet.

Trump tycks även anse att Kanye West borde följa i hans fotspår och ställa upp i presidentvalet, något West snabbt besvarade med att det kommer att bli möjligt först efter att Trump blivit vald en andra gång och avgår från ämbetet 2024.