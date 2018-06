Kalinka, Kukusjka och Kombat - kom in i VM-takten!

Kalinka

Rysslands mest kända folksång är egentligen inte alls en folksång utan skrevs av kompositören Ivan Larionov i mitten av 1800-talet. Kalinka betyder ungefär "lilla olvonet" och texten handlar i princip om hur sångaren vill ligga under olvonträdet, käka hallon och sova gott. Perfekt att skriva hejaramsor till, där man gärna kan öka takten för varje gång visan sjungs.

Stenka Razin

I Sverige är folksången mest känd som dryckesvisa med refrängen "Vodka, vodka, vill jag dricka". Originalet, med text från sent 1800-tal, handlar om 1700-talets kosackrevolutionär Stepan Razin, som bland annat slänger en vacker prinsessa i sjön. På ryska sjungs "Volga, Volga, matj rodnaja" - ungefär "Volga, fosterlandets mor".

Gosudarstvennyj gimn

Nationalsången, av Alexander Alexandrov, kom att kallas "hockeysången" förr i världen eftersom den ALLTID spelades efter att Sverige och alla andra länder hade mött Sovjetunionen i ishockey. Originalet ersatte Internationalen som sovjetisk nationalsång 1944, slopades när Ryssland blev självständigt, men återuppstod 2000. Då skrevs texten om av Oscarsbelönade filmregissören Nikita Michalkov, vars far Sergej skrev originaltexten.

Nam nuzjna odna pobeda

Bulat Okudzjava, en av Sovjettidens mest älskade trubadurer, död 1997, får fortfarande äldre ryssar att bli tårögda med sin melodi om krigsveteranerna som minns det blodiga avancemanget mot Berlin under andra världskriget. "Vi behöver en seger" kommer från filmen Belorusskij vokzal (Vitryska stationen) från 1970 - en sovjetisk megahit.

Ochota na volkov

Vladimir Vysotskij, en av Sovjettidens mest älskade trubadurer, död 1980, får fortfarande äldre ryssar att knyta sina nävar med sången om en vargjakt - eller egentligen om att våga stå upp mot Sovjetmakten. Myndigheterna försökte, men lyckades aldrig kväsa protestsångaren och skådespelaren Vysotskij, vars begravning mitt under OS 1980 förvandlades till en spontan demonstration.

Kukusjka

Rysslands evige rockhjälte är Viktor Tsoj, död i en motorcykelolycka i Lettland 1990. Hans band Kino var Sovjetunionens största på 80-talet, med hitar som Gruppa krovi (Blodgrupp), Trollejbus (Trådbuss) och Patjka cigaret (Cigarettpaket). Mest suggestiv är ändå den långa och melankoliska Kukusjka (Göken) - ryskt vemod i musikformat.

Rodina

Sången om Fosterlandet (Rodina på ryska) är en klassisk rockkonsertallsångshit från 1992 från en lika klassisk skiva av bandet DDT, vars sångare Jurij Sjevtjuk skrev allt i förtvivlan efter hustruns död i cancer ett halvår tidigare. Sjevtjuk lirar än, men är i dag mest känd som musik-Rysslands kanske tyngsta Putin-kritiker.

Kombat

Nationalistisk militärrock är bästa beskrivningen av vad president Vladimir Putins favoritband Ljube sysslar med. Sångaren Nikolaj Rastorgujev har dessutom suttit i parlamentet. Den artilleritunga Kombat (Strid) från 1996 går stadigt hem hos veteranerna från krigen i Afghanistan och Tjetjenien.

Argentina-Jamaica 5-0

Ryska rockveteranerna Tjajf platsar egentligen inte. Men i samband med fotbolls-VM går det inte att undvara den ryska mjuk-reggaen om Jamaicas storförlust i VM-debuten i Frankrike 1998.

Nas ne dogonjat

Hårdstajlade tjejduon Tatu hade några intensiva framgångsår i början av 2000-talet både på hemmaplan och internationellt (där låten hette Not Gonna Get Us). Starkt inspirerade av Lukas Moodysons filmsuccé Fucking Åmål lever Tatu kvar som gayikoner. Och trots den utbredda ryska homofobin spelades Nas ne dogonjat envist och upprepat under invigningsceremonin för Sotji-OS 2014.

Believe

Nä, låten är egentligen inte alls särskilt minnesvärd. Men som Rysslands första och hittills enda Eurovision-vinnare har Dima Bilan ändå en given plats på klassikerlistan. Fast mest minns man konståkarvirtuosen Jevgenij Plusjenkos insats på scen i Belgrad 2008.

På reservbänken:

Ej, uchnem! - Volgapråmdragarnas sång (folkvisa), Otji tjornyje - Svarta ögon (Florian Hermann och Jevhen Hrebinka), Podmoskovnyje vetjera - En natt i Moskva (Vladimir Trosjin), Trololo - Jag är så glad att jag återvänder hem (Edvard Chil), Million roz - En miljon rosor (Alla Pugatjova), Veter znaet - Vinden vet (Bravo), Inogda - Ibland (Alsu Abramova), Tu-lu-la - Tu-lu-la (Julia Tjitjerina), Party for Everybody - Fest för alla (Buranovskije babusjki).