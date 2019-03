John Lundvik: "Har redan kvalat in"

John Lundvik har finalveckan igenom varit Melodifestivalens stora förhandsfavorit - och när rösterna väl presenterades var det inget snack om saken. Han kammade hem alla tolvor från den internationella juryn och blev även tittarnas favorit. Nu ska han representera Sverige i Eurovision Song Contest tillsammans med sin kör The Mamas.

– Jag vaknade upp imorse och tittade åt vänster. I vanliga fall brukar det ligga en mobil där, eller en nappflaska eller ett barn. Nu var det en sångfågel, och det är så underbart att det är så, säger han.

Snart är det dags att ta fram en strategi för hur hans "Too late for love" ska gestaltas i Eurovision Song Contest i Tel Aviv. Först tänker han ta ledigt två dagar, stänga av mobilen och tillbringa tid med familjen.

– Jag ska bara gå runt i tystnad i en urtvättad t-shirt och mjukisbyxor och bara får vara människa, säger John Lundvik.

Hyllades av konkurrenter

Melodifestivalens efterfest var en stjärnspäckad historia, där bland andra Frankrikes vinnare Bilal Hassani, Norges Keiino och Danmarks Leonora var på plats för att fira segern.

– Det var så hedersfyllt när de kom fram och sade "what a great song, this is a winner song". Att få höra det från dem som är konkurrenter är ganska överväldigande, säger John Lundvik.

Han har själv inte hunnit spana in motståndet - den enda låten han känner till är Storbritanniens bidrag "Bigger than us" med Michael Rice bakom mikrofonen - och det är för att han själv har skrivit låten. Det här betyder att han har dubbel chans till seger i Tel Aviv i maj och blir därmed historisk.

– Det är det största som har hänt mig förutom mina barn. Det är också kvittot för mig för det jag har krigat för i så många år, att alla nej jag har fått har nu blivit ett ja.

Starten till Europa

Reglerna i Eurovision Song Contest tillåter bara sex personer på scenen i stället för Sverige åtta - vilket gör att två av körsångarna i kulisserna inte kan vara med. I övrigt ska de finslipa showen ytterligare.

– Vi har ett nummer som jag tror kommer att göra sig väldigt bra på en stor scen, vi kan bredda mer, mer ljus att utnyttja på ett annat sätt, säger han.

TT: Vad är nästa steg?

– Nästa steg är att stå på den största scenen en människa kan stå på, 300 miljoner tittare. Det är ett steg som är obeskrivligt stort, men det är inte heller en slutstation. Det här är starten för att komma ut i Europa, säger han.

Redan nu är hans brittiska bidrag klart för final. "Too late for love" måste däremot kvala in via den andra semifinalen, men John Lundvik är inte orolig.

– Nej, det känner jag mig lugn inför. Får man åtta tolvor av internationella juryn, då har man redan kvalat in. Så måste man känna i hjärtat, säger han.