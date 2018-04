Joaquin Phoenix: Ser aldrig mina filmer

Nu är det som tur är många andra som tycker om att se den 43-årige Phoenix på film. På förra årets Cannesfestival tyckte juryn så mycket om det de såg, att de gav honom det manliga skådespelarpriset för rollen i Lynne Ramseys "You were never really here".

I filmen spelar han Joe, en traumatiserad krigsveteran, som lever på att söka efter försvunna unga kvinnor. Han tar också hand om sin åldrade mor. Joe drar sig inte för att använda våld och när ett fall exploderar och blir en del av en konspiration får han användning för sina kunskaper.

– Många undrar om jag bär med mig en sådan rollfigur under hela inspelningen. Det gör jag inte. Jag går hem efter inspelningen, lyssnar på musik, talar med vänner, avslutar dagen. Jag tänker på rollfiguren jag spelar, men jag mår bra. Jag har inga mardrömmar, säger Joaquin Phoenix.

"Taxi driver"-paralleller

Under filmen får åskådaren glimtar in i Joes förflutna, men Phoenix ville inte skapa någon detaljerad bakgrundshistoria

– Det finns mycket trauma och han beskyddar sin mamma. Lynne gav mig inga instruktioner om hur han skulle se ut, så jag fick skapa honom själv. Jag ville att han skulle se stark ut, men han skulle inte se ut som Hollywood-klichén av någon som är stark, säger han.

"You were never really here" är en ofta mycket våldsam film, och detta - i kombination med temat om en ensam person som i New York möter våld med våld - har gjort att det dragits paralleller till Martin Scorseses klassiker "Taxi driver".

– Ja, det är intressant. Det är ju en oerhört inflytelserik film, men det var faktiskt ingenting vi talade om under inspelningen eller som jag tänkte mycket på, säger Joaquin Phoenix.

Gör det oväntade

Han är en skådespelare som ofta gör det oväntade och som håller sig borta från mainstream-Hollywood (senare i år får vi se honom som rullstolsburen i "Don't worry, he won't get far on foot").

För några år sedan tillkännagav han att han skulle sluta som skådespelare och satsa på en karriär som rappare - det skildrades i dokumentären "I'm still here" och visade sig vara ett skämt.

– Det var tänkt att när jag berättade att jag skulle sluta som skådespelare så skulle ingen bry sig. Men det hände precis när internet började bli stort och man behövde något att skriva. Så plötsligt blev något som var menat som ett skämt och som ingen skulle bry sig om något som exploderade över hela världen, säger Joaquin Phoenix.

"You were never really here" får svensk biopremiär den 27 april.